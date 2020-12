Quello che alle donne non serve

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 novembre 2020) Detto Fatto Sapete cos’è davvero offensivo per una donna? Che non le vengano riconosciuti il suo valore e i suoi sforzi, la fatica che fa per far quadrare più vite in una, e soprattutto che l’impegno che ci mette venga svilito, giudicato, liquidato o, peggio ancora, usato. Che si usi la sua condizione per scrollarsi di dosso responsabilità, ottenere consensi o per legittimare scelte che, molto probabilmente, sarebbero state fatte a prescindere. In quest’ottica la sospensione di Detto Fatto non ci sembra affatto un gesto a favore del genere femminile, ma solo l’ennesimo esempio di moralismo forzato e strumentale. Che il siparietto sulla seduzione al supermercato sia stato squallido e patetico è un dato di fatto, ma lo avevamo già visto diverse volte, e proprio su quegli stessi schermi. Solo che i vertici Rai all’epoca non se n’erano preoccupati e neanche l’opinione pubblica, che ...