Marina La Rosa single? Si sarebbe separata dal marito Guido 5 mesi fa (Di lunedì 30 novembre 2020) L’abbiamo vista proprio ieri a Domenica Live Marina La Rosa, che nel salotto di Barbara d’Urso ha voluto raccontare di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, a 16 anni. Marina La Rosa infatti sarebbe stata picchiata dal primo fidanzatino, di 11 anni più grande di lei. Una brutta storia che le ha lasciato parecchie ferite, ma che le fatto comprendere che chi picchia non ama mai. Ora però balziamo subito agli ultimi gossip: Marina La Rosa sarebbe tornata single. Sarà vero? Da quanto apprendiamo, la ex Gatta Morta del Grande Fratello Vip si sarebbe separata. La sua storia d’amore con il marito, Guido, avrebbe subito una crisi culminata con una ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 30 novembre 2020) L’abbiamo vista proprio ieri a Domenica LiveLa, che nel salotto di Barbara d’Urso ha voluto raccontare di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, a 16 anni.Lainfattistata picchiata dal primo fidanzatino, di 11 anni più grande di lei. Una brutta storia che le ha lasciato parecchie ferite, ma che le fatto comprendere che chi picchia non ama mai. Ora però balziamo subito agli ultimi gossip:Latornata. Sarà vero? Da quanto apprendiamo, la ex Gatta Morta del Grande Fratello Vip si. La sua storia d’amore con il, avrebbe subito una crisi culminata con una ...

