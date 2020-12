Grande Fratello Vip, Pupo nella bufera: la frase sulle donne indigna il web (Di lunedì 30 novembre 2020) Pupo lascia senza parole con la sua frase sulle donne, ancora una volta il noto cantante scivola con i suoi commenti e fa infuriare il web: “Alle donne viene più facile ringraziare il milionario.” Al Grande Fratello Vip 5 si parla della lite tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, dovuta ad alcuni messaggi che l’influencer ha inviato a Flavio Briatore. Pupo viene riempito di critiche per il suo commento fuori luogo, simile a una frase già pronunciata nelle scorse settimane quando ha affermato che le donne cercano l’uomo con i soldi, venendo immediatamente contraddetto da Maria Teresa Ruta. “Alle donne viene più facile ringraziare un milionario” Pupo TI DEVONO ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020)lascia senza parole con la sua, ancora una volta il noto cantante scivola con i suoi commenti e fa infuriare il web: “Alleviene più facile ringraziare il milionario.” AlVip 5 si parla della lite tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, dovuta ad alcuni messaggi che l’influencer ha inviato a Flavio Briatore.viene riempito di critiche per il suo commento fuori luogo, simile a unagià pronunciata nelle scorse settimane quando ha affermato che lecercano l’uomo con i soldi, venendo immediatamente contraddetto da Maria Teresa Ruta. “Alleviene più facile ringraziare un milionario”TI DEVONO ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo... complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - badideabitch_ : RT @NanaKleinfraink: Vergognosi. Vergognoso il Grande Fratello per aver commentato così la questione di Giulia, vergognoso Pupo, con i suo… - Louisadrug : RT @NanaKleinfraink: Vergognosi. Vergognoso il Grande Fratello per aver commentato così la questione di Giulia, vergognoso Pupo, con i suo… -