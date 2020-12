Grande Fratello Vip in diretta a Capodanno? In arrivo lo Speciale per il 31 dicembre

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 30 novembre 2020) La soluzione alla complicata questione legata al2021 potrebbe trovarsi in casa per le reti Mediaset: e ancora una volta, potrebbe essere ilVip a risolvere i problemi di programmazione di questi difficili mesi. Proprio in queste ore lo show condotto da Alfonso Signorini ha affrontato l’ennesimo cambio di palinsesto, spostandosi ancora una volta per venire incontro ai continui mutamenti organizzativi della rete; soppressi gli episodi del sabato sera, il reality andrà inil venerdì lungo tutto, ripristinando così il doppio appuntamento settimanale. Come lo show si presenterà nei primi due mesi del nuovo anno resta un mistero; ma per l’ultima live del 2020 si starebbe pensando a qualcosa di grosso. Sarà ilVip a ...