Gf Vip, il prolungamento scuote i concorrenti: "Il nostro cuore è dilaniato" - (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Galici La prospettiva di trascorrere altri due mesi all'interno della Casa ha scosso i concorrenti del Gf Vip, alcuni dei quali sono pronti ad abbandonare La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip ha destabilizzato i giocatori all'interno della Casa. Molti dei concorrenti hanno manifestato l'idea di lasciare il reality all'idea di non trascorrere le feste insieme ai parenti, soprattutto dei figli. Il gioco sarebbe dovuto finire il 4 dicembre ma la produzione ha deciso di prolungare il Gf Vip fino a febbraio, causando profonde crisi nei vip. Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah sono tra quelli che hanno manifestato maggiori perplessità nel proseguo del gioco. Tutt'oggi Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che la sua mancanza più grande è il figlio Nathan Falco, ma come lei anche ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Galici La prospettiva di trascorrere altri due mesi all'interno della Casa ha scosso idel Gf Vip, alcuni dei quali sono pronti ad abbandonare La notizia deldel Grande Fratello Vip ha destabilizzato i giocatori all'interno della Casa. Molti deihanno manifestato l'idea di lasciare il reality all'idea di non trascorrere le feste insieme ai parenti, soprattutto dei figli. Il gioco sarebbe dovuto finire il 4 dicembre ma la produzione ha deciso di prolungare il Gf Vip fino a febbraio, causando profonde crisi nei vip. Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah sono tra quelli che hanno manifestato maggiori perplessità nel proseguo del gioco. Tutt'oggi Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che la sua mancanza più grande è il figlio Nathan Falco, ma come lei anche ...

