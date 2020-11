GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli denunciati dal Codacons (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Codacons ha avanzato una richiesta ad Alfonso Signorini denunciando alcune immagini di cui sono diventati protagonisti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella Casa del Gf vip 5. Un episodio avvenuto nel rinnovato reality-show ha, in particolare, indignato il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, si tratta di una posizione sessuale simulata dai due gieffini vip nella Casa, per un gioco della bottiglia avviato dal gruppo di inquilini al Gf vip 5, di recente. Scopriamo insieme cosa è accaduto. Codacons contro il Gf vip 5 Di recente, così come chiesto in occasione di un gioco della bottiglia avviato di recente nella Casa del Gf vip 5, Elisabetta Gregoraci e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilha avanzato una richiesta ad Alfonso Signorini denunciando alcune immagini di cui sono diventati protagonistinella Casa del Gf vip 5. Un episodio avvenuto nel rinnovato reality-show ha, in particolare, indignato il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, si tratta di una posizione sessuale simulata dai due gieffini vip nella Casa, per un gioco della bottiglia avviato dal gruppo di inquilini al Gf vip 5, di recente. Scopriamo insieme cosa è accaduto.contro il Gf vip 5 Di recente, così come chiesto in occasione di un gioco della bottiglia avviato di recente nella Casa del Gf vip 5,e ...

