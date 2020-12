Genoa Parma 1-2 LIVE: Schomurodov accorcia le distanze (Di lunedì 30 novembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Parma si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Parma 0-1 MOVIOLA 47? GOL Parma – Kurtic dalla sinistra mette un pallone rasoterra in mezzo, Zapata lo rinvia malissimo sui piedi di Gervinho che ringrazia e carica il tiro. Lo stesso colombiano sporca la conclusione e beffa Paleari. 45? Traversa di Gervinho – Destro secco dell’ivoriano e grande riflesso di Paleari, che devia il pallone sulla traversa. 30? Scamacca si divora il pareggio – Grande giocata di Pellegrini che raggiunge ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 47? GOL– Kurtic dalla sinistra mette un pallone rasoterra in mezzo, Zapata lo rinvia malissimo sui piedi di Gervinho che ringrazia e carica il tiro. Lo stesso colombiano sporca la conclusione e beffa Paleari. 45? Traversa di Gervinho – Destro secco dell’ivoriano e grande riflesso di Paleari, che devia il pallone sulla traversa. 30? Scamacca si divora il pareggio – Grande giocata di Pellegrini che raggiunge ...

