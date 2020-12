Filma e offende carabinieri in panne con auto | denunciato 18enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ha offeso e preso in giro sui social iripresi in un video mentre spingono l’di servizio andata in. Per questo motivo un diciottenne di Pontecagnano Faiano, A.L.B, di origini polacche ma da tempo residente in Italia è statoper aver oltraggiato l’arma. “Avrebbe fatto meglio a scendere e dare una mano” è il commento del comandante deidi Battipaglia, Vitoantonio Sisto che ha diffuso la notizia stigmatizzando l’atteggiamento del giovane. Il ragazzo dal balcone della propria abitazione hato iche, sabato sera, hanno dovuto interrompere i normali servizi di controllo a causa di un problema con la vettura che hanno spinto a mano cercando di raggiungere la caserma. Da ...