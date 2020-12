Cyber Monday Unieuro oggi 30 novembre | offerte Samsung e Apple

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilè ormai nel vivo30: potrebbe essere l’ultima occasione per approfittare degli sconti di questa stagione di sconti (non sappiamo se si ripeteranno per le festività natalizie). Dopo avervi parlato delle proposte di Euronics, Amazon e MediaWorld, non potevano mancare ledel, che si rivolgono in particolare al mondo degli smartphone (a questo indirizzo trovate, invece, il volantino valido fino al 3 dicembre). In sconto troviamo, ad esempio, ilGalaxy S20 Fan Edition al prezzo di 499 euro in luogo dei 669 euro iniziali (riduzione del 25%), oppure ancora ilGalaxy A71 a 289 euro (il listino ammonta a 479,90 euro) ed il Redmi ...