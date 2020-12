Colpo di scena: Guenda rivede l’ex Telemaco dopo mesi. Cosa succede nello studio di Barbara D’Urso (Di lunedì 30 novembre 2020) Si sono rivisti. L’occasione è stata offerta da Barbara D’Urso all’interno del programma Live Non è la D’Urso. dopo mesi di gossip e di dichiarazioni sui giornali per la prima volta hanno riparlato faccia a faccia Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila. I due si erano lasciati a settembre via messaggio questo è stato infatti il loro primo incontro dal vivo. C’era grande curiosità per capire Cosa sarebbe successo tra l’ex gieffina che si è fatta conoscere al grande pubblico nella casa del Grande Fratello Vip e il suo ex fidanzato Telemaco Dell’Aquila di cui si è molto parlato soprattutto durante la “reclusione” di Guenda Goria all’interno della casa di Cinecittà. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Si sono rivisti. L’occasione è stata offerta daall’interno del programma Live Non è ladi gossip e di dichiarazioni sui giornali per la prima volta hanno riparlato faccia a facciaGoria eDell’Aquila. I due si erano lasciati a settembre via messaggio questo è stato infatti il loro primo incontro dal vivo. C’era grande curiosità per capiresarebbe successo tragieffina che si è fatta conoscere al grande pubblico nella casa del Grande Fratello Vip e il suo ex fidanzatoDell’Aquila di cui si è molto parlato soprattutto durante la “reclusione” diGoria all’interno della casa di Cinecittà. (Continuala ...

