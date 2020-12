Calendario Serie B 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica (Di lunedì 30 novembre 2020) Parte ufficialmente la Serie B 2020/2021, dopo la tormentata passata edizione, condizionata dalla lunga pausa dettata dalla pandemia da Coronavirus Archiviata in estate l’edizione 2019/2020, parte ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto. Calendario Serie B 2020/2021: il programma della nuova Serie BTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38 giornate. Le date Il campionato di Serie B 2020/2021 partirà venerdì 26 settembre 2020 con l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dalla Serie A. La conclusione del torneo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Parte ufficialmente la, dopo la tormentata passata edizione, condizionata dalla lunga pausa dettata dalla pandemia da Coronavirus Archiviata in estate l’edizione 2019/, parte ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto.: il programma della nuovaBTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38. LeIl campionato dipartirà venerdì 26 settembrecon l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dallaA. La conclusione del torneo ...

