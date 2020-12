Anteprima Amarone 2021 solo in digitale

Leggi su winemag

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il Consorzio tutela vini Valpolicella che ha deciso di rimandare al 2022 l’dedicata all’annata 2017 a causa della pandemia. Al contempo l’attenzione sul territorio sarà rilanciata con un evento online multicanale, previsto il 26 e 27 febbraio del prossimo anno, che coinvolga a livello internazionale produttori, istituzioni, buyer e stampa specializzata. Stiamo lavorando – ha detto il presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella, Christian Marchesini – per essere la prima denominazione italiana che in questo periodo di difficoltà vira su una soluzione smart all’avanguardia, aperta ai più moderni sistemi di condivisione in streaming e tasting a distanza con personal-delivery di campionature ad hoc. “Con il ‘Valpolicella annual conference‘ in formato– ha sottolineato Marchesini – saremo in grado di ...