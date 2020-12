Alluvione in Sardegna, dalla Regione subito 40 milioni di euro per i territori colpiti (Di lunedì 30 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Da Santa Teresa il turismo della Sardegna ... la risposta del Comune di… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 30 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Da Santa Teresa il turismo della... la risposta del Comune di… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it ...

lapinella : Dolore profondo per l’alluvione che ha colpito la #Sardegna ?? Un grande abbraccio a tutte le famiglie colpite e ai… - crocerossa : ??In queste ore i nostri Volontari stanno prestando soccorso alla popolazione di #Bitti e del nuorese dopo la violen… - riccardo_fra : Massima vicinanza alla comunità di Bitti e del nuorese colpita dall’alluvione. Siamo in contatto con la Protezione… - FinarMariasole : RT @Tg1Raiofficial: L'alluvione in #Sardegna. La Procura di #Nuoro ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Nel paesino di #Bitti si co… - mariellarosati : RT @rosadineve: Grave irresponsabilità del governo giallo/verde dello stesso Conte, averla abolita -