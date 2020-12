Agevolazioni e sgravi fiscali, la risposta dei comuni all’appello di Confcommercio (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Aiuti e Agevolazioni per le attività commerciali durante il lockdown, segnali incoraggianti dalle amministrazioni locali. Arienzo, Casagiove, Caserta, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere sono i primi comuni della provincia di Caserta ad aver risposto positivamente all’appello lanciato a novembre da Confcommercio. Un appello alla collaborazione e alla solidarietà, un invito ad attuare politiche di sostegno attraverso misure ad hoc volte a tutelare il commercio in un momento di grande crisi economica. Tra le proposte avanzate dall’associazione di categoria la sospensione del dispositivo di zona a traffico limitato e del pagamento del grattino sulle strisce blu, il rinvio della tassa rifiuti e di altre imposte locali ma anche e soprattutto l’adozione di provvedimenti in grado ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Aiuti eper le attività commerciali durante il lockdown, segnali incoraggianti dalle amministrazioni locali. Arienzo, Casagiove, Caserta, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere sono i primidella provincia di Caserta ad aver risposto positivamentelanciato a novembre da. Un appello alla collaborazione e alla solidarietà, un invito ad attuare politiche di sostegno attraverso misure ad hoc volte a tutelare il commercio in un momento di grande crisi economica. Tra le proposte avanzate dall’associazione di categoria la sospensione del dispositivo di zona a traffico limitato e del pagamento del grattino sulle strisce blu, il rinvio della tassa rifiuti e di altre imposte locali ma anche e soprattutto l’adozione di provvedimenti in grado ...

