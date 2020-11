Valentina Autiero poco apprezzata | Carattere spigoloso a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di domenica 29 novembre 2020) Tutti i telespettatori disono in attesa del suo ritorno e del suo riscatto in studio. Tuttavia, la dama ha dichiarato apertamente di avere intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per superare la delusione dovuta a Germano Avolio. Naturalmente si tratta di, la dama di Anzio che, per molti anni, è stata indiscussa protagonista del trono over di. Forse, ultimamente,si è sentita? In realtà, la dama di Anzio ha sempre dichiarato di essere consapevole di avere unforte e, talvolta. Tuttavia,...