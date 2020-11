U.S.A. e il mistero del monolite

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 29 novembre 2020) Vi ricordate il misteriosodi metallo comparso dal nulla in un remoto deserto nell’ovest degli Stati Uniti? La sua apparizione aveva subito fatto sbizzarrire il popolo del web in ipotesi tra le più disparate. Bene, adesso sarebbe addirittura sparito nel nulla, così come era arrivato. L’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah ha detto di aver ricevuto “rapporti credibili” secondo cui l’oggetto sarebbe stato rimosso “da sconosciuti“ venerdì sera. Il pilastro era stato avvistato il 18 novembre da alcuni funzionari locali. Tuttavia, questi ultimi si erano rifiutati di rivelare la posizione dell’oggetto per paura che la gente si radunasse per vedere il misterioso oggetto. Ma alcuni esploratori erano stati in grado di rintracciarlo e fotografarlo. La notizia della scoperta era così diventata rapidamente virale e molti hanno notato la ...