Tasse | rinviate ad aprile le scadenze di fine anno E spunta la cancellazione

(Di domenica 29 novembre 2020) La novità dell?ultimo minuto è un fondo per cancellare lesospese quest?alle imprese con cali di fatturato e il cui pagamento è stato rinviato ad...

Ultime Notizie dalla rete : Tasse rinviate

La novità dell’ultimo minuto è un fondo per cancellare le tasse sospese quest’anno alle imprese con cali di fatturato e il cui pagamento è stato rinviato ad aprile del prossimo anno. A prevederlo è ...‘Basta. Ogni volta che leggo certe proposte suicide mi ripeto: si parta da tagliare i soldi ai politici come già facciamo noi del M5s. La patrimoniale non esiste con il Movimento al governo. Il nostro ...