Positivi al 10.6% (minimo da 36 giorni). Giù anche sintomatici, 47mila guariti (Di domenica 29 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 29 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 28, descrive numeri e tendenze. Particolare attenzione al numero dei guariti. Su 19.063 tamponi sono risultati 2.022 Positivi (ieri 2.729) ossia il 10.6% (ieri erano il 12.4%), il minimo degli ultimi 36 giorni (forbice 10.6%-21.5%); 17.041 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 2.022 ‘Positivi’, 161 sono sintomatici ossia il 7.9% (ieri erano il 9.8%), forbice ultimi 36 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 161 Positivi sintomatici rappresentano lo 0.8% (ieri: 1.2%). Negli ultimi 36 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 29 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 29 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 28, descrive numeri e tendenze. Particolare attenzione al numero dei. Su 19.063 tamponi sono risultati 2.022(ieri 2.729) ossia il 10.6% (ieri erano il 12.4%), ildegli ultimi 36(forbice 10.6%-21.5%); 17.041 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 2.022 ‘’, 161 sonoossia il 7.9% (ieri erano il 9.8%), forbice ultimi 36: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 161rappresentano lo 0.8% (ieri: 1.2%). Negli ultimi 36forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto ...

Ultime Notizie dalla rete : Positivi minimo L'indice di contagio al minimo, la Toscana verso la zona arancio Il Tirreno Il Milan non si ferma più: Romagnoli e Kessiè risolvono la pratica viola

Piccoli segnali positivi dalla Fiorentina, ma Prandelli dovrà lavorare molto soprattutto sull'aspetto psicologico. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali (37' st ...

Toscana coronavirus: +908 nuovi positivi e 38 decessi

Sono 908 i nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto a ieri ma a fronte di un minor numero di tamponi. Trentotto i nuovi decessi (16 uomini e 22 donne con un'età media di 79,9 anni), dato in diminuz ...

