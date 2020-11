Nuovo Dpcm dicembre, così scatteranno i divieti di Natale e di spostamento fra le Regioni (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo il Nuovo Dpcm, tra il 18 e 19 dicembre scatterà il divieto di spostamento tra le Regioni. I numeri dei contagi sono ancora troppo alti per concedere libertà di movimento Leggi su corriere (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo il, tra il 18 e 19scatterà il divieto ditra le. I numeri dei contagi sono ancora troppo alti per concedere libertà di movimento

Corriere : ?? Il divieto di spostamento tra le Regioni, comprese quelle in fascia gialla, scatterà una settimana prima del Nata… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Nuovo Dpcm, famiglie unite a Natale ma no alle maxi tavolate. 'Serve prudenza” [di Emanuele Lauria] [aggiornamento delle 03… - PaoloBMb70 : RT @rtl1025: ?????? Da oggi alcune #regioni cambiano colore in vista dell'andamento della curva dei contagi da #Covid19. Facciamo il punto del… -