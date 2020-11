“Non vi permettete”. Striscia nella bufera, il pubblico non gradisce. Per Ficarra e Picone si mette malissimo (Di domenica 29 novembre 2020) Ficarra e Picone, re indiscussi della battuta sempre pronta. Questa volta per i comici alla guida del timone del tg satirico Strisci la Notizia, la musica suona diversamente. Il pubblico è sempre stato abituato ad apprezzare la loro genuina ilarità, ma questa volta i due comici sembrano aver commesso uno scivolone. La bufera si sta scatenando sui social proprio per quella battuta. Ma cosa avranno detto di così tanto grave da sollevare il polverone? Ficarra e Picone non potevano che essere la coppia vincente per il tg satirico che ormai da anni è sempre pronto a ironizzare sui più disparati argomenti che caratterizzano il Bel Paese. E infatti il presupposto di Striscia la notizia nasce con l’intento di fare entrare nella casa degli italiani la giusta ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 novembre 2020), re indiscussi della battuta sempre pronta. Questa volta per i comici alla guida del timone del tg satirico Strisci la Notizia, la musica suona diversamente. Ilè sempre stato abituato ad apprezzare la loro genuina ilarità, ma questa volta i due comici sembrano aver commesso uno scivolone. Lasi sta scatenando sui social proprio per quella battuta. Ma cosa avranno detto di così tanto grave da sollevare il polverone?non potevano che essere la coppia vincente per il tg satirico che ormai da anni è sempre pronto a ironizzare sui più disparati argomenti che caratterizzano il Bel Paese. E infatti il presupposto dila notizia nasce con l’intento di fare entrarecasa degli italiani la giusta ...

michiamobetty : RT @HappyBradipa: Non permettete MAI MAI e poi MAI che il giudizio degli altri Vi condizioni. Fate le Vs scelte, i Vs errori, sfidate Voi s… - Frances20516748 : Gf visto che i concorrenti (tranne Giulia) sono gia' esausti, xche' non permettete loro di leggere 2-4 commenti a s… - IgnorantCyclist : RT @HappyBradipa: Non permettete MAI MAI e poi MAI che il giudizio degli altri Vi condizioni. Fate le Vs scelte, i Vs errori, sfidate Voi s… - HappyBradipa : Non permettete MAI MAI e poi MAI che il giudizio degli altri Vi condizioni. Fate le Vs scelte, i Vs errori, sfidate… - r4dcom : buongiorno donne?? ricordatevi della vostra unicità, della vostra potenza, della vostra intelligenza. non permettet… -