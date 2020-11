Napoli Roma 1-0 LIVE: Lozano ci prova, Mirante c’è (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Paolo, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (dall’inviato al San Paolo, Emanuele Catone) Allo stadio “San Paolo”, Napoli e Roma si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Roma 1-0 MOVIOLA 49? Occasione Napoli – Zielinski è ancora infermabile al centro del campo. Il polacco crea superiorità numerica, serve Mertens che di prima passa a Lozano. Il messicano, dall’interno dell’area, calcia sul primo palo e trova un attento Mirante. 46? Sostituzione Roma – Esce per infortunio Veretout, entra Villar. 46? COMINCIA IL ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Paolo, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(dall’inviato al San Paolo, Emanuele Catone) Allo stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 49? Occasione– Zielinski è ancora infermabile al centro del campo. Il polacco crea superiorità numerica, serve Mertens che di prima passa a. Il messicano, dall’interno dell’area, calcia sul primo palo e trova un attento. 46? Sostituzione– Esce per infortunio Veretout, entra Villar. 46? COMINCIA IL ...

angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - DAZN_CA : Napoli & AS Roma stop play to salute Diego Armando Maradona. ?? - Makkoxnonfarlo : 55 minuti per conquistare un calcio d’angolo, ovviamente non sfruttato. daje eh! #Napoli #Roma @sscnapoli… - Erhan_Kirmizi : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? -