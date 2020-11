Maltempo Nuorese – Tracima diga a Torpe: famiglie evacuate (Di domenica 29 novembre 2020) Presidente Consorzio, “situazione al momento sotto controllo” Si vivono momenti di apprensione a Torpè e Posada, i paesi a valle della diga Maccheronis, nel Nuorese, dopo le intense piogge di ieri e stanotte. Paesi già duramente colpiti dalla tragica alluvione di sette anni fa. Da qualche ora la diga ha iniziato a Tracimare, ma Leggi su periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Presidente Consorzio, “situazione al momento sotto controllo” Si vivono momenti di apprensione a Torpè e Posada, i paesi a valle dellaMaccheronis, nel, dopo le intense piogge di ieri e stanotte. Paesi già duramente colpiti dalla tragica alluvione di sette anni fa. Da qualche ora laha iniziato are, ma

