Incredibile in Spagna: calciatrice non rispetta il minuto di silenzio per Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Il mondo del calcio è ancora in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il Pibe de oro è morto mercoledì in Argentina a 60 anni per complicazioni cardiorespiratorie. Tutte le federazioni hanno deciso di omaggiare il fuoriclasse sudamericano dedicandogli un minuto di silenzio per ricordarlo in campo, prima dell'inizio dei vari match. Tuttavia c'è anche chi si è mostrato contrario a questa decisione.PROTESTAE' il caso di Paula Dapena. La giocatrice ventiquattrenne del Viajes Interrìas non ha voluto omaggiare Maradona prima dell'amichevole contro il Deportivo La Coruna ad Abegongo. Mentre tutte le compagne e colleghe sono rimaste in piedi in silenzio, lei si è seduta in direzione opposta rispetto alle altre calciatrici. Un gesto motivato da una ragione ben precisa, come ha spiegato la stessa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Il mondo del calcio è ancora in lutto per la scomparsa di Diego Armando. Il Pibe de oro è morto mercoledì in Argentina a 60 anni per complicazioni cardiorespiratorie. Tutte le federazioni hanno deciso di omaggiare il fuoriclasse sudamericano dedicandogli undiper ricordarlo in campo, prima dell'inizio dei vari match. Tuttavia c'è anche chi si è mostrato contrario a questa decisione.PROTESTAE' il caso di Paula Dapena. La giocatrice ventiquattrenne del Viajes Interrìas non ha voluto omaggiareprima dell'amichevole contro il Deportivo La Coruna ad Abegongo. Mentre tutte le compagne e colleghe sono rimaste in piedi in, lei si è seduta in direzione opposta rispetto alle altre calciatrici. Un gesto motivato da una ragione ben precisa, come ha spiegato la stessa ...

Il mondo del calcio è ancora in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il Pibe de oro è morto mercoledì in Argentina a 60 anni per complicazioni cardiorespiratorie. Tutte le federazioni han ...

