F1, GP Bahrain - Incidente al via, la Haas di Grosjean a fuoco (Di domenica 29 novembre 2020) Romain Grosjean è stato protagonista di un terribile Incidente nel corso del primo giro del Gran Premio del Bahrain, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Haas, dopo un contatto con l'AlphaTauri di Kvyat, è andato a sbattere violentemente contro le barriere, con la vettura che è diventata una palla di fuoco. Grosjean è miracolosamente vivo. Secondo le prime informazioni giunte dal centro medico, Romain ha delle bruciature alle mani e alle caviglie. La sua fortuna è stata non aver perso conoscenza: solamente così è riuscito a uscire dalle fiamme e mettersi in salvo. Dopo i primi accertamenti, adesso Grosjean è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Manama per ulteriori controlli: l'urto è stato violentissimo e Romain ha respirato i fumi ...

