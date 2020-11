Dpcm, ecco come bar e ristoranti aggirano i divieti a Natale (Di domenica 29 novembre 2020) Si prospetta un Natale difficile per molti bar e ristoranti, anche se per aggirare i divieti sarebbero spuntati nuovi metodi anti Dpcm L’ultimo Dpcm emanato dal Governo ha di fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 29 novembre 2020) Si prospetta undifficile per molti bar e, anche se per aggirare isarebbero spuntati nuovi metodi antiL’ultimoemanato dal Governo ha di fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

trasimenonline : Shopping, viaggi, messe, cenoni: ecco il vademecum per le prossime #Festività - CorcianOnline : Shopping, viaggi, messe, cenoni: ecco il vademecum per le prossime #Festività - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Ecco la bozza segreta del #dpcm #Natale', #Crosetto inguaia #Conte: lo sfottò brutale - PAOLAGOSTINI : 'Ecco la bozza segreta del dpcm Natale', Crosetto inguaia Conte: lo sfottò brutale - Il Tempo - infoitinterno : Coronavirus, no agli spostamenti fra Regioni e nessuna deroga sul coprifuoco per Natale e Capodanno. Ecco le ipotes… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm ecco Nuovo Dpcm di Natale, scatta lo stop ai viaggi: ecco quando ci sarà il divieto di spostamento ParmaToday Shopping, viaggi, messe, cenoni: ecco il vademecum per le prossime festività

Si può ricevere la famiglia per il cenone? Si può andare a passare le Feste in un'altra Regione? E la tradizionale Messa della notte di Natale ...

Arcuri (ancora) senza mascherina. È la terza volta in due mesi

Bacia la sua fidanzata e viene subito multato Salvini: "Paghiamo noi" Stando al Dpcm di Giuseppe Conte ... è ben posizionata ma appena il conduttore lancia la pubblicità ecco che Arcuri se la toglie, ...

Si può ricevere la famiglia per il cenone? Si può andare a passare le Feste in un'altra Regione? E la tradizionale Messa della notte di Natale ...Bacia la sua fidanzata e viene subito multato Salvini: "Paghiamo noi" Stando al Dpcm di Giuseppe Conte ... è ben posizionata ma appena il conduttore lancia la pubblicità ecco che Arcuri se la toglie, ...