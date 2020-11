Domenica In, Alessandra Mussolini: “Mamma è una persona straordinaria” (Di domenica 29 novembre 2020) Un terzo posto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e un’intervista a cuore aperto per Alessandra Mussolini, che è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel salotto Domenicale della rete ammiraglia Rai ha raccontato anche del periodo in cui il ballerino Maykel Fonts, con cui ha diviso la trasmissione è stato male, ammalandosi di Covid. La chiacchierata tra Alessandra e Mara è partita da lontano, dall’infanzia e dal legame con la mamma e il papà. “Con mia madre è un legame fortissimo – ha detto – La triade: io, mia sorella e mia madre”. La mamma di Alessandra Mussolini è Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, mentre la sorella si chiama Elisabetta. “Mamma mi capisce dal piccolo tono della voce – ha ricordato, spiegando poi che quando ... Leggi su dilei (Di domenica 29 novembre 2020) Un terzo posto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e un’intervista a cuore aperto per, che è stata ospite di Mara Venier aIn. Nel salottole della rete ammiraglia Rai ha raccontato anche del periodo in cui il ballerino Maykel Fonts, con cui ha diviso la trasmissione è stato male, ammalandosi di Covid. La chiacchierata trae Mara è partita da lontano, dall’infanzia e dal legame con la mamma e il papà. “Con mia madre è un legame fortissimo – ha detto – La triade: io, mia sorella e mia madre”. La mamma diè Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, mentre la sorella si chiama Elisabetta.mi capisce dal piccolo tono della voce – ha ricordato, spiegando poi che quando ...

