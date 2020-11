Aborto in Polonia, adesso interviene l’Unione europea (Di domenica 29 novembre 2020) Per le strade della Polonia si protesta ininterrottamente dalla sera del 22 ottobre, quando il Tribunale Costituzionale ha decretato l’illegalità dell’Aborto eugenetico e ristretto significativamente l’accesso delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza. Quel verdetto, che non è ancora divenuto effettivo perché l’esecutivo ne sta tardando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha dato il via ad InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 29 novembre 2020) Per le strade dellasi protesta ininterrottamente dalla sera del 22 ottobre, quando il Tribunale Costituzionale ha decretato l’illegalità dell’eugenetico e ristretto significativamente l’accesso delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza. Quel verdetto, che non è ancora divenuto effettivo perché l’esecutivo ne sta tardando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha dato il via ad InsideOver.

