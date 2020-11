X Factor 2020: Melancholia, eliminazione scandalosa (Di sabato 28 novembre 2020) Accade l’impensabile ad XFactor 2020: La band folignate Melancholia viene eliminata nella prima manche della scorsa puntata. Manuel Angelli furioso e i social gli danno ragione. Questa eliminazione resterà nella storia dei talent show. Il quinto Live Show della quattordicesima edizione di XFactor Italia si conclude con un lutto per la musica: gli eliminati sono i Melancholia. La band umbra viene eliminata nella prima manches, al ballottaggio con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 28 novembre 2020) Accade l’impensabile ad X: La band folignateviene eliminata nella prima manche della scorsa puntata. Manuel Angelli furioso e i social gli danno ragione. Questaresterà nella storia dei talent show. Il quinto Live Show della quattordicesima edizione di XItalia si conclude con un lutto per la musica: gli eliminati sono i. La band umbra viene eliminata nella prima manches, al ballottaggio con Articolo completo: dal blog SoloDonna

XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - fabru_it : Il quinto live di X Factor è la radiografia del negazionismo - fabru_it : 'X Factor', il quinto Live fa 'scandalo': il problema sono i giudici - giocamirri : Melancholia fuori da X Factor 2020, Foligno si ribella. Il sindaco Zuccarini: «Sono dispiaciuto. Li attendiamo in C… - digitalsat_it : 941mila spettatori medi ieri per X Factor 2020 su Sky e NOW TV -