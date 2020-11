Verissimo Silvia Toffanin trema: ecco le parole di Maurizio Costanzo (Di sabato 28 novembre 2020) Verissimo Silvia Toffanin torna in onda con una nuova puntata del programma questo pomeriggio ma nel frattempo le parole di Costanzo colpiscono. foto facebookE’ alla guida del programma pomeridiano di Canale Cinque da diversi anni e con il tempo si è fatta apprezzare davvero da tutti cercando di togliersi di dosso il bollo che la voleva una raccomandata, solo per essere la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Quello che però ha colpito sono state le parole di Maurizio Costanzo, anche lui giornalista e conduttore Mediaset da quasi tutta la vita, parole che hanno sorpreso e che se lette bene, si rivelano una vera e propria bomba sul futuro della conduttrice. “Silvia Toffanin ha saputo ... Leggi su chenews (Di sabato 28 novembre 2020)torna in onda con una nuova puntata del programma questo pomeriggio ma nel frattempo ledicolpiscono. foto facebookE’ alla guida del programma pomeridiano di Canale Cinque da diversi anni e con il tempo si è fatta apprezzare davvero da tutti cercando di togliersi di dosso il bollo che la voleva una raccomandata, solo per essere la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Quello che però ha colpito sono state ledi, anche lui giornalista e conduttore Mediaset da quasi tutta la vita,che hanno sorpreso e che se lette bene, si rivelano una vera e propria bomba sul futuro della conduttrice. “ha saputo ...

zapper_it : #SilviaToffanin tra il ricordo di #Maradona e l’arrivo di #DariaBignardi. In studio anche #GiorgioPanariello e tant… - zapper_it : #Verissimo: Silvia Toffanin tra il ricordo di #Maradona e l'arrivo di #DariaBignardi. - jennyjufrdr8 : #gfvip NO COMMENT..... Massimiliano Morra ritratta tutto e a Verissimo confessa: «Non mi hanno mai obbligato. Devo… - 95_addicted : RT @fraversion: domani a Verissimo Silvia Toffanin intervista tra gli altri Daria Bignardi, Francesco Totti, Lapo Elkann e Giorgio Panariel… - junews24com : Lapo Elkann dice addio a Maradona: «È come se fossi morto io» - -