Traffico Roma del 28-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via Cassiarallentato all’altezza di via di Grottarossa a partire da via dei Due Ponti Verso il raccordo è dal raccordo in direzione del centro su via di Boccea rallentamenti tra via Braille Piazza Irnerio In entrambe le direzioni code a tratti sulla Nomentana da Viale Kant fino al Raccordo in uscita dalla e da viale Sora Lella fino a via Arturo Graf in direzione del centro sulla tangenziale rallentamenti tra la Salaria via delle Valli verso San Giovanni sulla linea a della metropolitana Sono in anticipo lavori di manutenzione alla stazione Ottaviano Chi è ...