The Witcher di Netflix | la Stagione 2 introdurrà una giovanissima regina Meve

La seconda Stagione della serie The Witcher di Netflix, con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, è attualmente in fase di produzione e, con l'avvicinarsi della premiere, stanno aumentando le notizie e le informazioni sulle novità che verranno introdotte nei nuovi episodi. L'ultimo report arriva dai sempre attivi fan di Redanian Intelligence, i quali hanno scoperto una new entry che verrà introdotta nella Stagione 2: la regina Meve. Nella trilogia videoludica di CD Projekt, la regina veniva solo nominata e la sua unica apparizione era in Thronebreaker: The Witcher Tales. Secondo le informazioni in possesso del sito, la regina sarà interpretata dall'attrice scozzese Rebecca Hanssen e ciò ha scatenato immediatamente la ...

