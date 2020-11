The Voice Senior, Elettra Lamborghini censurata un’ora prima? Il caos in Rai dopo il videotutorial di Detto Fatto (Di sabato 28 novembre 2020) . La prima puntata di “The Voice Senior” su Rai Uno è stata mandata in onda ieri ed è già scoppiata una polemica. Sembra che un’ora prima della trasmissione, la Rai abbia deciso di tagliare la lezione di twerking di Elettra Lamborghini, intervenuta dopo l’esibizione di Viviana Stucchi, la concorrente con un passato allo Zecchino d’Oro e mamma di Luca Vismara. Secondo quanto riporta Tvblog, a Viale Mazzini ci sarebbe un clima di caccia alle streghe dopo lo scandalo del videotutorial di “Detto Fatto”. Il programma di Bianca Guaccero è stato sospeso perché accusato di aver diffuso stereotipi di genere nel filmato sulla spesa sexy al supermercato. Una polemica esplosa proprio nella ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 28 novembre 2020) . Lapuntata di “The” su Rai Uno è stata mandata in onda ieri ed è già scoppiata una polemica. Sembra chedella trasmissione, la Rai abbia deciso di tagliare la lezione di twerking di, intervenutal’esibizione di Viviana Stucchi, la concorrente con un passato allo Zecchino d’Oro e mamma di Luca Vismara. Secondo quanto riporta Tvblog, a Viale Mazzini ci sarebbe un clima di caccia alle streghelo scandalo deldi “”. Il programma di Bianca Guaccero è stato sospeso perché accusato di aver diffuso stereotipi di genere nel filmato sulla spesa sexy al supermercato. Una polemica esplosa proprio nella ...

