Stasera in tv: prima serata dedicata a Maradona con “AD10S Diego” (Di sabato 28 novembre 2020) Questa sera la Rai dedica una porzione di palinsesto a Diego Armando Maradona, morto per un arresto cardiaco due giorni fa. In onda “AD10S Diego” La Rai ha voluto onorare la memoria di Diego Armando Maradona con la prima serata di oggi 28 novembre dedicata proprio al Pibe de oro, morto tragicamente per un arresto cardiaco tre giorni fa lasciando attonito L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020) Questa sera la Rai dedica una porzione di palinsesto a Diego Armando, morto per un arresto cardiaco due giorni fa. In ondaLa Rai ha voluto onorare la memoria di Diego Armandocon ladi oggi 28 novembreproprio al Pibe de oro, morto tragicamente per un arresto cardiaco tre giorni fa lasciando attonito L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

XFactor_Italia : “I prati sono in fiore” è la frase del brano “La prima cosa bella” di @nicola_di_bari che @cmqmartina ha tatuato su… - mauroberruto : In tutti i Sud del mondo ingiustizie e nostalgia, prima o poi, diventano luce grazie a un artista, uno sportivo, un… - isomazza : A casa mia si mangia sempre prima: stasera ore 19,20 la cena è servita, peggio che stare in monastero - MrsPaeoniaa_ : DOVEVO PAGARE LA TASSA D’AMMISSIONE PER GLI ESAMI ENTRO LUNEDÌ SONO ARRIVATA A STASERA CHE NON L’AVEVO PAGATA E SIC… - saporediricordi : stasera guardo il favoloso mondo di Amelie per la prima volta -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera prima Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 28 Novembre 2020 ComingSoon.it Stasera in tv: prima serata dedicata a Maradona con “AD10S Diego”

La Rai ha voluto onorare la memoria di Diego Armando Maradona con la prima serata di oggi 28 novembre dedicata proprio al Pibe de oro, morto tragicamente per un arresto cardiaco tre giorni fa ...

Sorbolo, continua la rassegna di concerti e teatro. Stasera, attenti al lupo

L'articolo Sorbolo, continua la rassegna di concerti e teatro. Stasera, attenti al lupo sembra essere il primo su ...

La Rai ha voluto onorare la memoria di Diego Armando Maradona con la prima serata di oggi 28 novembre dedicata proprio al Pibe de oro, morto tragicamente per un arresto cardiaco tre giorni fa ...L'articolo Sorbolo, continua la rassegna di concerti e teatro. Stasera, attenti al lupo sembra essere il primo su ...