Mel C canta Shallow di Gaga nel programma tedesco di Michelle Hunziker “Pretty in Plüsch”

Leggi su biccy

(Di sabato 28 novembre 2020) Non solo Ilnte Mascherato, in Germania sta andando in onda anche un nuovo format, Pretty in Plüsch. Neldi Sat1 condotto dai vip tedeschi duettano con dei pupazzi, a cui prestano la voce altri personaggi famosi, che il pubblico deve cercare di indovinare. Una giuria in studio e i telespettatori da casa decidono la coppia che viene eliminata e prima di lasciare lo show viene svelato anche chi ha dato la voce ai peluches. Durante l’ultima puntata Ingolf Lueck (attore e presentatore) ha duettato con Mel C sulle note di. Lante delle Spice Girls ha dato nuovamente prova della sua bravura, regalandoci una versione meravigliosa della hit di Lady. A questo punto voglio Geri a Il ...