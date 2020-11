Lele Adani omaggia Maradona ai Quartieri Spagnoli (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo lacrime e parole al miele l’ex difensore, oggi telecronista, Lele Adani si è recato a Napoli per omaggiare al meglio, nella sua città di adozione, Diego Armando Maradona. L’opinionista ha così raggiunto i Quartieri Spagnoli dove ha portato nella piazzetta che vede lo storico murales del Pibe de Oro, il suo proprio omaggio al Diez. “Maradona aveva qualcosa che era spirituale – aveva raccontato Adani a margine della dipartita di Diego – era oltre il percepito. Facevi fatica a immedesimarti nella sua giocata in campo, lui creava gli spazi e sembrava spinto da una forza superiore. Al di là del calciatore, lui è stato uno che ha rappresentato i più deboli, sia in Argentina che a Napoli. Lui è stato più di Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo lacrime e parole al miele l’ex difensore, oggi telecronista,si è recato a Napoli perre al meglio, nella sua città di adozione, Diego Armando. L’opinionista ha così raggiunto idove ha portato nella piazzetta che vede lo storico murales del Pibe de Oro, il suo proprio omaggio al Diez. “aveva qualcosa che era spirituale – aveva raccontatoa margine della dipartita di Diego – era oltre il percepito. Facevi fatica a immedesimarti nella sua giocata in campo, lui creava gli spazi e sembrava spinto da una forza superiore. Al di là del calciatore, lui è stato uno che ha rappresentato i più deboli, sia in Argentina che a Napoli. Lui è stato più di Napoli ...

