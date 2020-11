'La prima causa del femminicidio è l'aborto': è bufera sul post del leghista Gasperini (Di sabato 28 novembre 2020) commenta Facebook E' polemica per un post su Facebook del capogruppo della Lega in Provincia di Livorno Lorenzo Gasperini nel quale sostiene che 'la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) commenta Facebook E' polemica per unsu Facebook del capogruppo della Lega in Provincia di Livorno Lorenzonel quale sostiene che 'ladinel mondo è l''. ...

pdnetwork : 'Lo sapete che la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto?' Parole vergognose che Lorenzo Gasperini, capog… - repubblica : Livorno, 'aborto prima causa di femminicidio nel mondo', dice il capogruppo della Lega in Provincia - Fantasy192 : RT @achillaxdimples: Tw// acne - - - - Soffro di acne da diversi mesi. Per me fare questo tweet è davvero difficile ma non posso più stare… - RossoFiorentin1 : Livorno, 'aborto prima causa di femminicidio nel mondo', dice il capogruppo della Lega in Provincia - FortitudeMP : RT @squopellediluna: La Lega non si smentisce mai: a 2 giorni di distanza dalla Giornata contro la violenza sulle donne e con 3 femmincidi… -