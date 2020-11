F1, GP Bahrain 2020: risultati e classifica FP3. Verstappen davanti a Hamilton. Vettel 13°, Leclerc 15° (Di sabato 28 novembre 2020) Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Sakhir. Il pilota della Red Bull ha timbrato un interessante 1:28.355 e ha così rifilato 0.263 di distacco al britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il sette volte Campione del Mondo è il grande favorito della vigilia e resta l’uomo da battere sia in ottica qualifiche che in vista della gara di domani. Terza piazza per l’altra Mercedes del finlandese Valtter Bottas a 0.366, poi quarta la Red Bull del thailandese Alexander Albon. Continuano a faticare le Ferrari: Sebastian Vettel 13° a 1.504, Charles Leclerc 15mo a 1.828. Di seguito la classifica generale e i risultati delle prove libere 3 del GP del ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Maxha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Sakhir. Il pilota della Red Bull ha timbrato un interessante 1:28.355 e ha così rifilato 0.263 di distacco al britannico Lewis(Mercedes). Il sette volte Campione del Mondo è il grande favorito della vigilia e resta l’uomo da battere sia in ottica qualifiche che in vista della gara di domani. Terza piazza per l’altra Mercedes del finlandese Valtter Bottas a 0.366, poi quarta la Red Bull del thailandese Alexander Albon. Continuano a faticare le Ferrari: Sebastian13° a 1.504, Charles15mo a 1.828. Di seguito lagenerale e idelle prove libere 3 del GP del ...

