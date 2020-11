Coronavirus, contagi in calo (+26.323). Meno morti rispetto a ieri (+686) (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 26.323 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 686. Sono 1.415 nelle ultime 24 gli attuali positivi al Covid-19 in Italia per un totale di 789.308.i guariti 720.861 (+24.214) I dati delle regioni Curva dei contagi Covid in crescita costante in Veneto. Oggi i nuovi casi positivi sono 3.498 (ieri la crescita era stata di 3.418), per un totale dall’inizio dell’epidemia che raggiunge 140.972 infetti (compresi i decessi e i guariti). Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione. Il report segnala anche un’impennata dei morti, 83 in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 3.644. Anche la pressione sugli ospedali non deflette: in area medica sono ricoverati oggi 2.592 malati Covid (+16), e tornano a salire anche le terapie ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 26.323 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 686. Sono 1.415 nelle ultime 24 gli attuali positivi al Covid-19 in Italia per un totale di 789.308.i guariti 720.861 (+24.214) I dati delle regioni Curva deiCovid in crescita costante in Veneto. Oggi i nuovi casi positivi sono 3.498 (la crescita era stata di 3.418), per un totale dall’inizio dell’epidemia che raggiunge 140.972 infetti (compresi i decessi e i guariti). Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione. Il report segnala anche un’impennata dei, 83 in più, per un dato complessivo di 3.644. Anche la pressione sugli ospedali non deflette: in area medica sono ricoverati oggi 2.592 malati Covid (+16), e tornano a salire anche le terapie ...

