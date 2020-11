Chi può rinviare le tasse a aprile 2021 (Di sabato 28 novembre 2020) Il modello Redditi e l’acconto sulle tasse andrà saldato entro il 10 dicembre, nel frattempo imprese e partite Iva avranno modo di rifare i calcoli delle perdite del primo semestre e, se supereranno il 33%, potranno rinviare il pagamento fino al 30 aprile 2021. Spiega Repubblica: L’operazione di rinvio è su tre livelli. Tutti gli operatori economici, partite Iva e imprese, sull’intero territorio nazionale e a prescindere dalle perdite, beneficeranno di un rinvio dei versamenti di Irpef, Ires e Irap di dieci giorni, dal 30 novembre al 10 dicembre. Si tratta del pagamento dell’intero acconto Irpef di quest’anno (si chiama “acconto” perché si versa quando l’anno non è ancora finito) per chi non ha pagato la prima rata di giugno e della seconda rata per chi ha già pagato la rata di giugno. L’operazione di sospensione ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Il modello Redditi e l’acconto sulleandrà saldato entro il 10 dicembre, nel frattempo imprese e partite Iva avranno modo di rifare i calcoli delle perdite del primo semestre e, se supereranno il 33%, potrannoil pagamento fino al 30. Spiega Repubblica: L’operazione di rinvio è su tre livelli. Tutti gli operatori economici, partite Iva e imprese, sull’intero territorio nazionale e a prescindere dalle perdite, beneficeranno di un rinvio dei versamenti di Irpef, Ires e Irap di dieci giorni, dal 30 novembre al 10 dicembre. Si tratta del pagamento dell’intero acconto Irpef di quest’anno (si chiama “acconto” perché si versa quando l’anno non è ancora finito) per chi non ha pagato la prima rata di giugno e della seconda rata per chi ha già pagato la rata di giugno. L’operazione di sospensione ...

