Campania | dalla Regione 9 | 6 mln di euro per la rete strade

(Di sabato 28 novembre 2020) Altri 9 milion 600milaper finanziare ulteriori undici interventi per migliorare lastradale regionale campana. Lo annuncia il governatore Vincenzo De Luca in un post su Facebook, ricordando che la somma e’ stata stanziata nel corso dell’ultima riunione di Giunta e sottolineando che “si amplia ulteriormente il Pianoavviatoper migliorare e mettere in sicurezza le arterie di collegamento di tanti territori delle aree interne e periferiche”. Tra gli altri, finanziati con 1,3 milioni di, i lavori di messa in sicurezza della viabilita’ comunale del centro urbano e delle zone limitrofe di Apice, nel Beneventano; la messa in sicurezza di via della Carita’ a Moschiano (Avellino) con 1 milione; il miglioramento della viabilita’ del ...