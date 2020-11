Calciomercato Serie A LIVE | tutte le notizie e le trattative di giornata

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 novembre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Juventus, si scalda nuovamente la pista Aouar – Aouar-Juve è un discorso mai completamente archiviato alla Continassa. In estate c’era addirittura la volontà di investirci 60 milioni. Mai il Lione non ha accettato un pagamento rateizzato e quei soldi sono stati girato su Chiesa, lo scrive Tuttosport. Il giocatore ora è al centro di un caso: il Lione lo ha messo fuori rosa in vista del prossimo match col Reims dopoché il centrocampista si era rifiutato di svolgere del lavoro fisico dopo la precedente partita con l’Angers. Si potrebbe così riaprire una finestra per la Juventus. Torino, Bonazzoli a caccia del riscatto dalla Sampdoria: servono otto gol ...