Bad Bunny canta reggaeton per la fine del mondo

Quando Cristoforo Colombo arrivò ai Caraibi ed ebbe il suo primo impatto con il Nuovo mondo, disse che le persone dell'isola parlavano "la lingua più dolce del mondo". Peccato che dopo li sterminò. Oggi però qualcuno con la lingua più dolce del mondo si prende delle rivincite, come il rapper e cantante portoricano Bad Bunny, che ha conquistato il mercato statunitense senza "tradire" lo spagnolo. E senza rinnegare le sue radici, figlio di un paese in questi anni messo in ginocchio dalla crisi economica, dall'uragano Maria e dalla corruzione della classe dirigente. Un cantante che in un certo senso fa della musica commerciale uno strumento politico. Nel suo terzo disco, El último tour del mundo, Bad Bunny resta fedele a sé

