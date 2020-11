Atalanta Verona 0-0 LIVE: fine 1° tempo, squadre negli spogliatoi (Di sabato 28 novembre 2020) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Verona si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Verona 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Sarà del Verona il primo possesso. 2? Gomez a terra Entrata decisa di Ceccherini sul Papu al limite dell’area; il capitano della Dea rimane a terra qualche istante prima di rialzarsi. 8? Salva Lovato Zaccagni scivola a metà campo, Toloi va in break, chiede il triangolo a Gomez e dal fondo serve a centro area Zapata che però viene fermato all’ultimo dall’ottima chiusura di Lovato. 9? Lovato a terra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Sarà delil primo possesso. 2? Gomez a terra Entrata decisa di Ceccherini sul Papu al limite dell’area; il capitano della Dea rimane a terra qualche istante prima di rialzarsi. 8? Salva Lovato Zaccagni scivola a metà campo, Toloi va in break, chiede il triangolo a Gomez e dal fondo serve a centro area Zapata che però viene fermato all’ultimo dall’ottima chiusura di Lovato. 9? Lovato a terra ...

