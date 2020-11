Virtus-Belinelli, matrimonio da Nba (Di venerdì 27 novembre 2020) Marco, 34 anni, torna nella sua Bologna: "Progetto interessante". Sarà il giocatore più pagato della rosa Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Marco, 34 anni, torna nella sua Bologna: "Progetto interessante". Sarà il giocatore più pagato della rosa

SkySportNBA : ? #UltimOra ???? Marco Belinelli torna in Italia ???? Lascia l'NBA e va alla Virtus Bologna ?? Ha già firmato per le V… - Gazzetta_it : Basket, mercato: Clamoroso: #Belinelli alla #Virtus Bologna - ilpost : Marco Belinelli tornerà a giocare in Italia con la Virtus Bologna - The_Huge_ : Non lo potrò più tifare purtroppo, ma cosa gli vuoi dire a questo ragazzo? Insegue sempre il suo sogno, non i sold… - Fra7russo : RT @karda70: #Belinelli dopo tredici anni lascia l’#NBA e torna alla #VirtusBologna: i motivi della scelta di #MarcoBelinelli #26novembre #… -