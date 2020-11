Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 16:30 (Di venerdì 27 novembre 2020) Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULLA A1 RomaNAPOLI TRAFFICO BLOCCATO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI AL MOMENTO 6 KM DI CODA COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI, UNO DEI DUE E’ RIBALTATO E OCCUPA L’INTERA CARREGGIATA OSTRUENDO ANCHE LA CORSIA DI SORPASSO, IN DIREZIONE Roma PER CHI è DIRETTO A NAPOLI USCITA CONSIGLIATA, FROSINONE DA QUI PROSEGUIRE SULLA STATALE CASILINA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A PONTECORVO CI SPOSTIAMO A Roma SULLA TANGENZIALE CHIUSA LA GALLERIA NUOVA DA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELL USCITA TIBURTINA SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020)DEL 27 NOVEMBREORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA A1NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI AL MOMENTO 6 KM DI CODA COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI, UNO DEI DUE E’ RIBALTATO E OCCUPA L’INTERA CARREGGIATA OSTRUENDO ANCHE LA CORSIA DI SORPASSO, IN DIREZIONEPER CHI è DIRETTO A NAPOLI USCITA CONSIGLIATA, FROSINONE DA QUI PROSEGUIRE SULLA STATALE CASILINA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A PONTECORVO CI SPOSTIAMO ASULLA TANGENZIALE CHIUSA LA GALLERIA NUOVA DA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELL USCITA TIBURTINA SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN ...

CarloCalenda : Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due g… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Marty_Loca80 : @alessan02865224 @virginiaraggi Una vergogna. Un quadrante di Roma da decenni abbandonato a sé stesso, al degrado,… - Nonsonounbot1 : RT @CarloCalenda: Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due grandi… - M_Siniscalchi : RT @CarloCalenda: Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due grandi… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Inaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia