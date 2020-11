Tuttosport: Sarri non ha più fretta di risolvere il contratto con la Juve (e continua a volere la penale) (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, la trattativa tra Juventus e Sarri per la risoluzione del contratto sarebbe di nuovo entrata in una fase di stallo. “Adesso il tecnico toscano sembra avere meno fretta, tanto da non scartare la possibilità di restare fermo fino a giugno. Con la Juventus, però, i discorsi per la risoluzione continuano. Il nodo resta lo stesso: la penale da 2 milioni legata al mancato rinnovo per il terzo anno. Il tecnico non arretra, mentre alla Continassa vorrebbero chiudere il rapporto in anticipo versando al Comandante l’intero stipendio dell’annata attuale (2020-21), ma non la penale legata al 2021-22”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo quanto scrive, la trattativa trantus eper la risoluzione delsarebbe di nuovo entrata in una fase di stallo. “Adesso il tecnico toscano sembra avere meno, tanto da non scartare la possibilità di restare fermo fino a giugno. Con lantus, però, i discorsi per la risoluzioneno. Il nodo resta lo stesso: lada 2 milioni legata al mancato rinnovo per il terzo anno. Il tecnico non arretra, mentre alla Continassa vorrebbero chiudere il rapporto in anticipo versando al Comandante l’intero stipendio dell’annata attuale (2020-21), ma non lalegata al 2021-22”. L'articolo ilNapolista.

