“Riaprono i negozi la domenica”. La regione torna a vivere, l’annuncio del governatore: “Anche le scuole” (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid, ancora buone notizia dal fronte dell’emergenza sanitaria. I numeri continuano a dare una tregua e alcune regioni potrebbero cambiare colore. Si apprende dalle parole rilasciate dal governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a Omnibus su La7. Ancora non è tempo di dare una conferma ufficiale, ma le prospettive per farlo sembrano esserci. Queste le parole che potrebbero concedere un altro sospiro di sollievo. Il governatore Bonaccini si dice speranzoso: “Due settimane fa eravamo zona arancione i numeri dicono che possiamo tornare in zona gialla: presumo che ci andremo dalla prossima settimana. È importante ridurre i numeri dei decessi e terapia intensiva”. Ma per ufficializzare il cambiamento, toccherà attendere ancora sette giorni.



. Di contro, già da domenica diverse attività commerciali ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid, ancora buone notizia dal fronte dell’emergenza sanitaria. I numeri continuano a dare una tregua e alcune regioni potrebbero cambiare colore. Si apprende dalle parole rilasciate daldellaEmilia Romagna Stefano Bonaccini, a Omnibus su La7. Ancora non è tempo di dare una conferma ufficiale, ma le prospettive per farlo sembrano esserci. Queste le parole che potrebbero concedere un altro sospiro di sollievo. IlBonaccini si dice speranzoso: “Due settimane fa eravamo zona arancione i numeri dicono che possiamore in zona gialla: presumo che ci andremo dalla prossima settimana. È importante ridurre i numeri dei decessi e terapia intensiva”. Ma per ufficializzare il cambiamento, toccherà attendere ancora sette giorni.. Di contro, già da domenica diverse attività commerciali ...

tgvenetonews : #COVID19 Nuova ordinanza del governatore #Zaia da domani nei prefestivi riaprono i negozi di medie e grandi dimensi… - lDexsl : @sbonaccini ma quindi i negozi tipo decathlon bricoman ecc che non sono dentro i centri commerciali riaprono questo… - ninda1952 : RT @v33Redazione: Alto Adige: da lunedì riaprono i negozi e le scuole medie - infoitinterno : Bonaccini: 'Restiamo in zona arancione, ma i negozi riaprono'. Scuole? 'Riaprirei a dicembre' - infoitinterno : Coronavirus, l'Emilia Romagna resta 'arancione'. In arrivo ordinanza più soft: riaprono i negozi nei festivi -

Ultime Notizie dalla rete : “Riaprono negozi Covid Francia, Macron e il piano in tre tappe per uscire dal lockdown Corriere della Sera