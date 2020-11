"Rapina di ovuli", la Cassazione riduce a sei anni la condanna per il ginecologo Antinori (Di venerdì 27 novembre 2020) Severino Antinori, il ginecologo imputato per la "Rapina di ovuli" a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016, è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 6 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) Severino, ilimputato per la "di" a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016, è statoto in via definitiva a 6e 6 ...

