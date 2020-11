Platini: 'Mi volevano a Napoli con Diego, avrei preso la 20' (Di venerdì 27 novembre 2020) Michel Platini, storico rivale di Maradona con la maglia della Juventus e della Francia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. 'So che Dal Cin aveva provato a portarmi al Napoli. avrei indossato la numero 20. Diego il più forte della storia? Non so. Voi giornalisti fate sempre la stessa domanda, ma non ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 27 novembre 2020) Michel, storico rivale di Maradona con la maglia della Juventus e della Francia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. 'So che Dal Cin aveva provato a portarmi alindossato la numero 20.il più forte della storia? Non so. Voi giornalisti fate sempre la stessa domanda, ma non ...

NapoliceI : Platini: “Maradona il più grande, gli avrei dato la 10. Mi volevano a Napoli con Diego” - SilvioSalimbene : Platini: “Mi volevano a Napoli con Maradona, era una persona generosa” - AlessioLoGaglio : RT @DiMarzio: #Platini e #Maradona insieme? 'So che volevano portarmi al #Napoli...' - luigicastronuov : RT @cmdotcom: Ex #Juve, #Platini: 'Mi volevano a #Napoli con #Maradona e gli avrei lasciato la 10, ma non so se sia il migliore' https://t.… - ReNer044 : RT @SkySport: Platini: 'Mi volevano a Napoli con Maradona, gli avrei lasciato la 10' -