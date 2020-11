Pirlo fa turnover a Benevento e non convoca Ronaldo (Di venerdì 27 novembre 2020) Cristiano Ronaldo non andrà a Benevento. Resterà a riposo a Torino. Come riportato dagli inviati di Sky Sport, Pirlo non ha convocato il portoghese per la sfida col Benevento di domani pomeriggio. Scelta tecnica, a quanto pare: un modo per dargli un po’ di respiro. Dopo aver sempre giocato dal rientro dall’infortunio con la partita con lo Spezia, Ronaldo salterà dunque il prossimo match. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Cristianonon andrà a. Resterà a riposo a Torino. Come riportato dagli inviati di Sky Sport,non hato il portoghese per la sfida coldi domani pomeriggio. Scelta tecnica, a quanto pare: un modo per dargli un po’ di respiro. Dopo aver sempre giocato dal rientro dall’infortunio con la partita con lo Spezia,salterà dunque il prossimo match. L'articolo ilNapolista.

napolista : #Pirlo fa turnover a #Benevento e non convoca #Ronaldo Il portoghese salterà #BeneventoJuve di domani pomeriggio. A… - ArturoDb72 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky Sport - Cristiano Ronaldo non giocherà a Benevento: turnover concordato con Pirlo, Bonucci ok - TUTTOJUVE_COM : Sky Sport - Cristiano Ronaldo non giocherà a Benevento: turnover concordato con Pirlo, Bonucci ok - Federico_FLC : @daniel19842401 Fare lo stesso della partita con lo spezia, per diversi motivi non ha funzionato, rimane una soluzi… - Furiaceca_ : @Pirlo_official @Sicilianodoc7 @juventus Vittoria importante, ma il troppo turnover nn ci fa bene ci sono giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo turnover Pirlo fa turnover a Benevento e non convoca Ronaldo - ilNapolista ilnapolista Pirlo fa turnover a Benevento e non convoca Ronaldo

Cristiano Ronaldo non andrà a Benevento. Resterà a riposo a Torino. Come riportato dagli inviati di Sky Sport, Pirlo non ha convocato il portoghese per la sfida col Benevento di domani pomeriggio. Sce ...

Benevento-Juventus, tra infortuni e turnover: due rientri per Pirlo

Dopo aver giocato contro Cagliari e Ferencvaros nel giro di pochi giorni, continua il mese faticoso della Juventus: ora tocca al Benevento. Il match ...

Cristiano Ronaldo non andrà a Benevento. Resterà a riposo a Torino. Come riportato dagli inviati di Sky Sport, Pirlo non ha convocato il portoghese per la sfida col Benevento di domani pomeriggio. Sce ...Dopo aver giocato contro Cagliari e Ferencvaros nel giro di pochi giorni, continua il mese faticoso della Juventus: ora tocca al Benevento. Il match ...